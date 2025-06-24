З'явилося відео збиття «Шахеда» винищувачем F-16 ЗСУ

У мережі з'явилося відео, на якому винищувач F-16 збиває російський дрон-камікадзе «Шахед». Кадри було опубліковано телеграм-каналом Air Fighter.
Момент ураження ворожого БПЛА винищувачем F-16.
«Як видно на відео, хлопці роблять чудову роботу, чим суттєво допомагають усім пілотам, які працюють на старій (радянській) техніці. Це стосується як відбиття повітряних атак, так і завдання ударів по наземних цілях противника», — ідеться в дописі.
Раніше вранці 1 травня в мережі також з'явилося відео, на якому зафіксовано момент знищення російського дрона-камікадзе «Шахед» українським винищувачем F-16 над Хмельницькою областю.
Нагадаємо, Канада допомагає у модернізації українських гелікоптерів для боротьби з дронами-камікадзе.
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