З'явилося відео збиття «Шахеда» винищувачем F-16 ЗСУ

F-16 збиває російський «Шахед». Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео, на якому винищувач F-16 збиває російський дрон-камікадзе «Шахед». Кадри було опубліковано телеграм-каналом Air Fighter.

Момент ураження ворожого БПЛА винищувачем F-16.

«Як видно на відео, хлопці роблять чудову роботу, чим суттєво допомагають усім пілотам, які працюють на старій (радянській) техніці. Це стосується як відбиття повітряних атак, так і завдання ударів по наземних цілях противника», — ідеться в дописі.



Раніше вранці 1 травня в мережі також з'явилося відео, на якому зафіксовано момент знищення російського дрона-камікадзе «Шахед» українським винищувачем F-16 над Хмельницькою областю.

Нагадаємо, Канада допомагає у модернізації українських гелікоптерів для боротьби з дронами-камікадзе.