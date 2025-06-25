ВСУ назвали точное количество сбитых БПЛА за ночь

Работа МОГ ПВО Украины ночью. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 25 июня (с 22:00 24 июня) противник атаковал Украину 71 ударным БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



По состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны было обезврежено 52 вражеских дрона: 32 сбиты средствами поражения, ещё 20 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Атаки зафиксированы на востоке, юге и севере страны.







В результате атаки зафиксированы попадания ударных дронов по шести объектам в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее ВСУ назвали один из главных планов России на летнее наступление.