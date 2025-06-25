Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ назвали точное количество сбитых БПЛА за ночь

25 июня 2025, 09:29

ВСУ назвали точное количество сбитых БПЛА за ночь

Работа МОГ ПВО Украины ночью. Фото: ВС ВСУ Работа МОГ ПВО Украины ночью. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 25 июня (с 22:00 24 июня) противник атаковал Украину 71 ударным БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

По состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны было обезврежено 52 вражеских дрона: 32 сбиты средствами поражения, ещё 20 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Атаки зафиксированы на востоке, юге и севере страны.



В результате атаки зафиксированы попадания ударных дронов по шести объектам в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее ВСУ назвали один из главных планов России на летнее наступление.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Атака БПЛА Шахед работа ПВО ВСУ ночью сбитый беспилотник Шахед
Организации
Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:42
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированного Донецка: его обвиняют в «шпионаже для ГУР»
19:31
Сухогруз на рейде Ялты ожидает захода в Севастополь за украинским зерном
17:16
В Донецке почти год судят водителя грузовика, который наехал на детей-велосипедистов
16:44
Регистрация жилья украинцев в оккупации: Россия приняла новый закон
16:25
В оккупации подросток на машине сбил насмерть молодого парня
15:16
В школах на оккупированных территориях прекратят изучение украинского языка
14:54
На оккупированной Луганщине более 30 тысяч жителей остались без воды
13:16
В Донецке хотят закрыть рынок в районе жд-вокзала: люди боятся остаться без работы
20:49
ВСУ атаковали полигон в Донецкой области: есть погибшие и раненые
14:44
Можно не драться в очереди: в Донецке планируют продлить сроки верификации SIM-карт
14:09
В Крыму львы напали на владельца парка, который вывозил краденых животных из Мариуполя и Херсона: он в тяжелом состоянии
12:12
Вагнеровец из «АТЕШ» сжёг технику и убил оккупантов в тылу
11:40
Активно готовят к войне. В группировке «ЛНР» россияне будут учить детей управлять беспилотниками
15:35
ГУР уничтожило железнодорожные цистерны с горючим россиян в оккупации
15:30
Оккупированный город Сватово попал под обстрел: трое людей пострадали
17:13
На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами
13:21
В Макеевке не справляются с наплывом в центр мобильной связи
21:59
Один сотрудник коммунального предприятия погиб, еще трое пострадали в результате обстрела в оккупации
21:40
Путин заявил о «праве» России на территорию Украины
20:54
В Донецкой области уничтожены ангары с российской техникой: ищут наводчика
все новости
10:42
На Канарах заметили человека, очень похожего на Януковича
10:24
Bayraktar TB2 поразил катер РФ с десантом на Тендровской косе — OSINT
10:15
Германия профинансирует производство украинских БПЛА на миллионы евро — Der Spiegel
10:07
Российские войска дронами атаковали Покровск: есть погибший и раненые
09:53
Российская авиация ночью сбросила авиабомбу на Купянск: повреждена девятиэтажка, ранены пять человек
09:41
Россия ночью нанесла четыре ракетных удара по Запорожью: есть раненые
09:39
Предположительно, в российском Таганроге дроны атаковали военный завод
09:29
ВСУ назвали точное количество сбитых БПЛА за ночь
09:26
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погибли три человека, еще 11 – ранены
08:55
На Херсонщине бойцы РФ сжигают свои позиции из-за протестов
08:47
По Харькову ударили российские дроны: есть пострадавший
23:12
Войска России обстреляли Константиновку: тяжелые ранения получил мужчина
23:08
Тяжелые бои на Покровском и Лиманском направлениях — Генштаб ВСУ
22:50
Суд вынес приговор агенту «женской группы» ФСБ: она пыталась шпионить за аэродромами боевых вертолетов ВСУ на Донетчине
22:23
Донецкая область: «Рубеж» и «Сила Свободы» громят пехоту РФ у Спорного
22:09
Зеленский ответил, что необходимо для того, чтобы Россия закончила войну
21:51
Донецкая власть проинспектировала последствия атак в Святогорске и Краматорске
21:39
В ВСУ назвали один из главных планов России на летнее наступление
21:13
Часов Яр штурмовали российские десантники и спецназ – ВСУ
20:31
Донецкая ОВА передала дроны и оборудование бойцам 24-й бригады
все новости
ВИДЕО
Момент «прилета» по катеру ЧФ РФ. Фото: кадр из видео Bayraktar TB2 поразил катер РФ с десантом на Тендровской косе — OSINT
25 июня, 10:24
Последствия ракетных ударов по Запорожью. Фото: ЗОВА Россия ночью нанесла четыре ракетных удара по Запорожью: есть раненые
25 июня, 09:41
В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Предположительно, был атакован военный завод. Кадр из видео Предположительно, в российском Таганроге дроны атаковали военный завод
25 июня, 09:39
По Харькову ударили российские дроны: есть пострадавший По Харькову ударили российские дроны: есть пострадавший
25 июня, 08:47
F-16 сбивает российский «Шахед». Фото: кадр из видео Появилось видео сбития «Шахеда» истребителем F-16 ВСУ
24 июня, 19:20
После удара авиации ВСУ горит склад ГСМ оккупантов. Воздушные силы ВСУ ударили HAMMER по складам и технике армии РФ
24 июня, 16:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор