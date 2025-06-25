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ЗСУ назвали точну кількість збитих БПЛА за ніч

25 червня 2025, 09:29

ЗСУ назвали точну кількість збитих БПЛА за ніч

Робота МВГ ППО України вночі. Фото: ПС ЗСУ Робота МВГ ППО України вночі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 25 червня (з 22:00 24 червня) противник атакував Україну 71 ударним БПЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09:00 силами протиповітряної оборони було знешкоджено 52 ворожі дрони: 32 збито засобами ураження, ще 20 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Атаки зафіксовано на сході, півдні та півночі країни.



Унаслідок атаки зафіксовано влучання ударних дронів по шести об'єктах в Одеській, Сумській та Харківській областях.

Раніше ЗСУ назвали один із головних планів Росії на літній наступ.

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