ЗСУ назвали точну кількість збитих БПЛА за ніч

У ніч на 25 червня (з 22:00 24 червня) противник атакував Україну 71 ударним БПЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Станом на 09:00 силами протиповітряної оборони було знешкоджено 52 ворожі дрони: 32 збито засобами ураження, ще 20 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Атаки зафіксовано на сході, півдні та півночі країни.
Унаслідок атаки зафіксовано влучання ударних дронів по шести об'єктах в Одеській, Сумській та Харківській областях.
Раніше ЗСУ назвали один із головних планів Росії на літній наступ.
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