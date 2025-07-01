Вкус традиций: как в одном борще смешались рецепты востока и запада Украины

Украинский борщ известен во всём мире и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Три года назад, 1 июля, 2022-го его официально признали традиционным украинским блюдом, нуждающимся в защите.
Украинскому борщу как традиционному блюду — не одна сотня лет.
Точное количество лет назвать сложно, потому что борщ формировался постепенно. Историки кулинарии считают, что прототип борща появился еще в Средние века, примерно в XIV–XV веках. Тогда для кислинки использовали дикий борщевик (отсюда и название), а позже его заменили свеклой.
Современный борщ, похожий на тот, что едят сегодня — с картошкой, свеклой, капустой, мясом и заправкой — окончательно сложился примерно в XVII–XVIII веках.
Если брать этот период за основу, можно сказать, что украинскому борщу в его узнаваемой форме примерно 250–350 лет. Но упрощенные версии, сваренные на квасе или с борщевиком, старше и насчитывают около 500–600 лет традиции.
Борщ — это не просто суп, а символ украинской кухни и национальной идентичности. Главный ингредиент блюда — свекла, которая придаёт ему насыщенный красный цвет.
Раньше в борщ не клали томаты. Помидоры появились в Украине сравнительно недавно, в XIX веке. До этого для кислинки использовали квас или сушёные сливы.
Рецептов борща существует много:
Каждая хозяйка уверена, что её рецепт борща самый вкусный. Кто-то добавляет ложку мёда или немного уксуса, кто-то кладёт копчёности. Считается, что борщ на следующий день становится ещё вкуснее, когда все ингредиенты хорошо пропитаются.
На востоке Украины, особенно в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, борщ имеет свои особенности. Хотя классический украинский борщ остаётся основой, у восточных регионов есть несколько характерных черт, отличающих их рецепты от центральных и западных.
Стоит отметить, что из-за войны многие украинцы переселились в другие регионы, поэтому люди с разными кулинарными привычками оказались рядом. Это заметно повлияло и на рецептуру борща: сегодня в одном доме могут смешиваться традиции восточного, западного и южного способов приготовления.
В Украине пока нет официальной даты, но неофициально День борща отмечают 3 октября — в честь подачи заявки в ЮНЕСКО. С тех пор праздник активно обсуждают в СМИ.
Российские власти утверждают, что борщ — «общеславянское блюдо», и решение ЮНЕСКО назвали «антироссийской провокацией». Это связано с попытками присвоить культурное наследие Украины и размыть ее идентичность. Особенное внимание этому уделяет именно российская пропаганда.
Чтобы сварить борщ объёмом 4 литра, потребуется:
В среднем полный набор ингредиентов обойдётся около 250–300 гривен.
Борщ традиционно подают горячим со сметаной и свежим хлебом или пампушками. Это важный элемент украинского застолья и гостеприимства.