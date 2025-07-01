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Вкус традиций: как в одном борще смешались рецепты востока и запада Украины

01 июля 2025, 13:44

Вкус традиций: как в одном борще смешались рецепты востока и запада Украины

Борщ подан! Иллюстративное изображение создано при помощи ИИ Борщ подан! Иллюстративное изображение создано при помощи ИИ

Украинский борщ известен во всём мире и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Три года назад, 1 июля, 2022-го его официально признали традиционным украинским блюдом, нуждающимся в защите.

Сколько лет борщу?

Украинскому борщу как традиционному блюду — не одна сотня лет.

Точное количество лет назвать сложно, потому что борщ формировался постепенно. Историки кулинарии считают, что прототип борща появился еще в Средние века, примерно в XIV–XV веках. Тогда для кислинки использовали дикий борщевик (отсюда и название), а позже его заменили свеклой.

Современный борщ, похожий на тот, что едят сегодня — с картошкой, свеклой, капустой, мясом и заправкой — окончательно сложился примерно в XVII–XVIII веках.

Если брать этот период за основу, можно сказать, что украинскому борщу в его узнаваемой форме примерно 250–350 лет. Но упрощенные версии, сваренные на квасе или с борщевиком, старше и насчитывают около 500–600 лет традиции.

Разнообразие рецептов

Борщ — это не просто суп, а символ украинской кухни и национальной идентичности. Главный ингредиент блюда — свекла, которая придаёт ему насыщенный красный цвет.

Раньше в борщ не клали томаты. Помидоры появились в Украине сравнительно недавно, в XIX веке. До этого для кислинки использовали квас или сушёные сливы.

Рецептов борща существует много:

  • Классический борщ варят на говяжьем или свином бульоне с картофелем, капустой, морковью, луком и томатной пастой.
  • Полтавский борщ готовят с домашними галушками.
  • Волынский борщ часто содержит грибы и фасоль.
  • Постный борщ варят без мяса, с большим количеством овощей.
  • Холодный борщ едят летом — его делают на кефире или сыворотке.
  • Зелёный борщ готовят из щавеля или крапивы вместо свеклы.

Как готовят борщ на востоке Украины?

Каждая хозяйка уверена, что её рецепт борща самый вкусный. Кто-то добавляет ложку мёда или немного уксуса, кто-то кладёт копчёности. Считается, что борщ на следующий день становится ещё вкуснее, когда все ингредиенты хорошо пропитаются.

На востоке Украины, особенно в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, борщ имеет свои особенности. Хотя классический украинский борщ остаётся основой, у восточных регионов есть несколько характерных черт, отличающих их рецепты от центральных и западных.

Особенности борща на востоке Украины

  • Мясной бульон
    На востоке традиционно используют более насыщенный мясной бульон — часто варят на свиных рёбрах или даже на смеси говядины и свинины. Мясо может оставаться крупными кусками, а не нарезаться мелко.
  • Большое количество капусты и картофеля
    Восточные варианты более сытные. Капусты кладут много — она даёт объём и густоту. Картофеля обычно больше, чем, например, в центральноукраинских рецептах.
  • Фасоль или болгарский перец
    Во многих семьях Донбасса и Слобожанщины борщ готовят с фасолью. Это делают не только ради вкуса, но и чтобы блюдо дольше сохраняло сытность. Иногда добавляют сладкий болгарский перец.
  • Чесночная заправка
    К борщу обязательно подают пампушки или хлеб с чесноком. Чеснок может идти и в сам борщ, но чаще его растирают с солью и подают отдельно.
  • Томаты и томатный сок
    На востоке Украины любят более яркий кисло-сладкий вкус. Для этого в борщ добавляют не только томатную пасту, но и свежие помидоры или томатный сок.
  • Заправка салом с чесноком
    Очень характерный штрих — шкварки или перетёртое сало с чесноком. Эту массу добавляют в почти готовый борщ для аромата и густоты.
  • Кислинка
    Часто хозяйки добавляют немного уксуса, лимонного сока или даже квас (свекольный рассол), чтобы усилить кислинку.
  • Подача
    На стол борщ обычно подают со сметаной и зеленью — укропом, петрушкой. В некоторых семьях в тарелку могут класть ложку перетёртого сала с чесноком.

Стоит отметить, что из-за войны многие украинцы переселились в другие регионы, поэтому люди с разными кулинарными привычками оказались рядом. Это заметно повлияло и на рецептуру борща: сегодня в одном доме могут смешиваться традиции восточного, западного и южного способов приготовления.

Когда отмечают День борща?

В Украине пока нет официальной даты, но неофициально День борща отмечают 3 октября — в честь подачи заявки в ЮНЕСКО. С тех пор праздник активно обсуждают в СМИ.

Почему Россия недовольна тем, что борщ признали украинским?

Российские власти утверждают, что борщ — «общеславянское блюдо», и решение ЮНЕСКО назвали «антироссийской провокацией». Это связано с попытками присвоить культурное наследие Украины и размыть ее идентичность. Особенное внимание этому уделяет именно российская пропаганда. 

Сколько стоит борщ в Украине сегодня?

Чтобы сварить борщ объёмом 4 литра, потребуется:

  • Говядина на кости, 500 г ~160 грн
  • Свекла ~15 грн
  • Капуста ~20 грн
  • Картофель ~10 грн
  • Морковь ~8 грн
  • Лук ~6 грн
  • Томатная паста ~10 грн
  • Чеснок, укроп, специи ~10 грн
  • Масло или сало ~20 грн
  • Сметана ~25 грн

В среднем полный набор ингредиентов обойдётся около 250–300 гривен.

Борщ традиционно подают горячим со сметаной и свежим хлебом или пампушками. Это важный элемент украинского застолья и гостеприимства.

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