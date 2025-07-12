ВСУ ликвидировали военных РФ, убивших младенца на Херсонщине

ВСУ уничтожили российских военных, причастных к гибели годовалого ребёнка на Херсонщине. Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.



Напомним, 9 июля 2025 года около 12:10 во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской общины в результате удара российского БпЛА «Молния» погиб годовалый Дима, его бабушка получила ранения.

В ходе расследования было установлено:

БпЛА был запущен с территории оккупированной Голой Пристани

Экипаж операторов находился в нежилом пятиэтажном доме

По этому дому силы обороны направили пять FPV-дронов в четыре захода

После атаки запусков с этой локации больше не фиксировалось

В Генштабе заявили: есть основания утверждать, что экипаж, причастный к смерти ребёнка, был ликвидирован.



«Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришёл сюда сеять смерть!», — говорится в сообщении.