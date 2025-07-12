ВСУ ликвидировали военных РФ, убивших младенца на Херсонщине

ВСУ уничтожили российских военных, причастных к гибели годовалого ребёнка на Херсонщине. Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.
Напомним, 9 июля 2025 года около 12:10 во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской общины в результате удара российского БпЛА «Молния» погиб годовалый Дима, его бабушка получила ранения.
В ходе расследования было установлено:
В Генштабе заявили: есть основания утверждать, что экипаж, причастный к смерти ребёнка, был ликвидирован.
«Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришёл сюда сеять смерть!», — говорится в сообщении.
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