Обстріли РФ пошкодили вокзал Покровська

Вокзал Покровська після ворожого обстрілу. Фото: УЗ

Сьогодні будівля залізничного вокзалу міста Покровськ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомив офіційний Telegram-канал «Укрзалізниці».



«Але, попри це, вокзал стоїть — як стоїмо і ми. Наш дух опору їм не зломити», — йдеться в заяві національного перевізника.

Саме з цього вокзалу тисячі українців було евакуйовано до безпечніших регіонів країни.

Нагадаємо, що в прифронтовому Покровську на Донеччині незабаром закриються три останні магазини. Гуманітарна ситуація в місті стрімко погіршується через постійні російські обстріли.