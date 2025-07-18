Во дворе частного дома в Дружковке Донецкой области взорвался реактивный снаряд

Город Дружковка Донецкой области сегодня утро подвергся российскому обстрелу. Реактивный снаряд взорвался во дворе частного дома.
Об этом сообщает телеграм-канал «Дружковка Info».
Отмечается, что удар был нанесен около 9 часов утра.
«Снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня "Ураган", взорвался во дворе частного жилого дома», — говорится в сообщении.
В результате прилёта повреждены три домостроения.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, российская армия нанесла очередной удар по городу Дружковка Донецкой области. В результате обстрела взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части.
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