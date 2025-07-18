На подвір'ї приватного будинку у Дружківці Донецької області вибухнув реактивний снаряд

Місто Дружківка Донецької області сьогодні вранці зазнало російського обстрілу. Реактивний снаряд вибухнув на подвір'ї приватного будинку.
Про це повідомляє телеграм-канал «Дружківка Info».
Зазначається, що удару було завдано близько 9 години ранку.
«Снаряд, випущений з реактивної системи залпового вогню "Ураган", вибухнув на подвір'ї приватного житлового будинку», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок прильоту пошкоджено три будинки.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що в середу, 16 липня, російська армія завдала чергового удару по місту Дружківка Донецької області. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини.
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