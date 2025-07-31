В ВСУ опровергли захват Часов Яра российскими войсками

Захват Часов Яра российской армией опровергли в ВСУ. Карта DeepState

Минобороны России сегодня утром заявило о полном захвате города Часов Яр в Донецкой области. Спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Виктор Трегубов опроверг это заявление, назвав его «очередным вбросом на ровном месте», передает Интерфакс-Украина.

При этом, по данным украинского OSINT-проекта DeepState от 30 июля, под контролем российской армии находятся восточная и северные части города, но не Часов Яр полностью.

Часов Яр является ключевым транспортным узлом для ВСУ, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области. Город почти полностью разрушен в результате боев, которые идут там уже больше года.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России сегодня утром с пометкой «срочно» объявило о захвате города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.