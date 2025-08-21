Из оккупации вернули пятерых украинцев: среди них — младенец

В Украину удалось вернуть четырех молодых людей и младенца, которые все время находились на захваченной территории. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в телеграм.



«В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще пятерых наших граждан с временно оккупированных территории», — написал он.



По словам Ермака, среди вернувшихся 18-летняя девушка, которая провела все детство и юность в оккупации под постоянным давлением и опасностью.



Глава ОП рассказал о еще одной истории. В оккупации проживала семья с младенцем, «они жили без света, воды и безопасности. Наконец приняли непростое решение вырваться».



Кроме того, с ними выехал брат.



Ранее мы писали, что с временно оккупированной территории удалось вернуть 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет. Она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии.

