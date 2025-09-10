Российские ракеты атаковали промышленные объекты в Виннице

Россияне утром 10 сентября атаковали ракетами Винницу. Об этом сообщили мэр города Сергей Моргунов и глава Винницкой ОВА Наталия Заболотная.

Отмечается, что есть попадания в гражданские промышленные объекты.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что 9 сентября российская армия из ствольной артиллерии ударила по городу Константиновка Донецкой области. В результате обстрела погиб мирный житель вблизи одного из домов.