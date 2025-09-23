ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил в оперативной сводке, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления, артиллерийской установке, складу боеприпасов, шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум другим важным объектам российских войск.



Потери армии РФ за сутки составили 1010 человек. Украинские защитники также уничтожили пять танков, 53 артиллерийские системы, две РСЗО, два самолета, один вертолет, 485 беспилотников оперативно-тактического уровня и 123 единицы автомобильной техники.

По сообщению Генштаба, на Донбассе продолжаются тяжелые бои. На Лиманском направлении враг 20 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.

На Северском направлении украинские силы отбили семь атак у Серебрянки и Выемки. На Краматорском направлении произошло семь боестолкновений в районе Майского и в сторону Ступочек. На Торецком направлении противник предпринял 17 атак в районах Плещеевки, Берестка, Катериновки, Клебан-Быка, Русин Яра, Щербиновки, Полтавки и в направлении Степановки.



На Покровском направлении произошло 58 боев в районах Никаноровки, Золотого Колодца, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Миролюбовки, Проминя, Вольного, Мирнограда, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного. На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 31 попытку прорыва у Филии, Сичневого, Шевченко, Сосновки, Новоивановки, Тернового, Мирного, Березового, Новогригрьевки, Новониколаевки и в сторону Ивановки.



На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал в районе Полтавки. На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинская армия постепенно вытесняет российские войска под Добропольем.