На Белгородской ТЭЦ ракеты HIMARS разрушили основание здания с газотурбинными установками: загорелся главный корпус

Последствия удара по Белгородской ТЭЦ. Фото: ASTRA

28 сентября ВСУ атаковали Белгородскую ТЭЦ в Белгороде. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.



Четыре ракеты HIMARS разрушили основание здания с газотурбинными установками. Также загорелся главный корпус станции.



Генерацию электричества остановили. ТЭЦ работает только на подачу горячей воды.



После удара по ТЭЦ без электроэнергии сразу же остались более 20 тысяч человек. Чтобы снизить нагрузку на основную подстанцию, от электроснабжения отключили более 400 населенных пунктов Белгородской области. Всего ночью без света остались более 160 тысяч жителей.



Еще одна ракета HIMARS «прилетела» по электроподстанции в селе Ближняя Игуменка в Белгородском районе. Повреждены трансформаторы и ЛЭП.

Напомним, что ночью 29 сентября по заводу «Электродеталь» в Брянской области РФ ударили украинские ракеты «Нептун», которые пролетели более 240 километров



В результате атаки на заводе повреждены цех и котельная, предприятие приостановило работу.