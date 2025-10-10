Российская армия планирует расширить выступ под Покровском: в ВСУ рассказали, что известно

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Вблизи Покровско-Мирноградской агломерации началась стабилизация оперативной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Привлекаются дополнительные силы и средства для минимизации последствий инфильтрации российских войск. Блокируются попытки оккупантов продвинуться на разных отрезках полосы обороны агломерации. Организована работа по поиску и уничтожению групп, которым удалось проникнуть в боевые порядки украинских подразделений. Решается вопрос по диверсификации логистических поставок для защитников Покровска.



«Сложнейшей остается ситуация к югу от Покровска. Вражеские группы планируют расширить Зверевский выступ. Однако сейчас в этом секторе проводят ротацию своих сил в результате потерь. Противник пытается продвигаться к западу от Покровска и намеревается выйти на северо-западные окраины города. Характер действий противника свидетельствует о подготовке оккупантов усилить наступление и к югу и юго-востоку от Покровска, чтобы закрепиться в небольших населенных пунктах агломерации. Для реализации замысла враг продолжает преимущественно задействовать тактику инфильтрации, расширяя «серую зону». Одновременно тактическая авиация увеличила количество ударов по нашим тыловым позициям», – рассказали в корпусе.



За последний месяц ряд российских подразделений переместился с юга от Покровско-Мирноградской агломерации на Новопавловское направление. Однако на смену им пришли другие боеспособные части. В частности, 1487-й мотострелковый полк, 86-й и 87-й стрелковые полки.



Всего с начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 300 захватчиков, еще более 150 – ранены. Также Силы обороны Украины сбили и посадили более 1100 беспилотников разных типов.

Напомним, что российская армия получила приказ любой ценой штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении.