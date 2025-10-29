Эвакуация длиной в две минуты: как «Белые ангелы» спасают людей из Константиновки

Эвакуация из Константиновки. Скриншот

В Нацполиции Украины показали, как проходит эвакуация жителей Константиновки, где из-за плотного контроля дронов со стороны врага нельзя задерживаться на одном месте дольше нескольких минут.

Полицейские подразделения «Белый ангел» вместе с волонтерами вывозят людей с максимальной скоростью. Граждан с вещами подбирают буквально на ходу.



Больше всего времени у спасателей заняла эвакуация тела женщины, погибшей в собственной квартире.

Несмотря на смертельную опасность, полицейские продолжают спасать людей из-под обстрелов.

Напомним, с пятницы, 31 октября, государственное финансовое учреждение «Ощадбанк» прекращает свою работу в Дружковке Донецкой области.