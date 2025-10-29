Эвакуация длиной в две минуты: как «Белые ангелы» спасают людей из Константиновки

В Нацполиции Украины показали, как проходит эвакуация жителей Константиновки, где из-за плотного контроля дронов со стороны врага нельзя задерживаться на одном месте дольше нескольких минут.
Полицейские подразделения «Белый ангел» вместе с волонтерами вывозят людей с максимальной скоростью. Граждан с вещами подбирают буквально на ходу.
Больше всего времени у спасателей заняла эвакуация тела женщины, погибшей в собственной квартире.
Несмотря на смертельную опасность, полицейские продолжают спасать людей из-под обстрелов.
