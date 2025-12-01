Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
01 декабря 2025, 09:52

В Каспийске РФ прогремели взрывы недалеко от завода «Дагдизель», пострадал ребенок

Взрывы в Каспийске. Фото: скриншот Взрывы в Каспийске. Фото: скриншот

Утром 1 декабря в городе Каспийске (Дагестан, Россия) гремели взрывы. Есть информация, город атаковали беспилотники. Об этом передают российские СМИ.

Глава Дагестана Сергей Меликов, заявил, что атака БПЛА была предотвращена. По информации республиканского Минздрава, пострадала 12-летняя девочка. 

«Врачи Детской республиканской клинической больницы занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске. Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью её ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале ASTRA сообщили, что повреждена многоэтажка и автомобили. Во дворе жилого дома расположен детский сад. Ранее местные СМИ сообщали, что рядом с атакованным местом находится завод «Дагдизель». 

Ранее мы писали, что в Белгородской сегодня прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, под удары дронов попали электрические узлы и подстанции. Над Белгородским районом зафиксирован огромный столб дыма.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

