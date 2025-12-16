Армия РФ массированно атаковала населенные пункты Донетчины, есть повреждения

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 15 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары попали три района:

Покровский район. В Новофедоровке Криворожской общины поврежден дом



Краматорский район. В Лимане ранен человек, еще один — в Маяках Святогорской общины. В Славянске повреждены 3 частных дома, в Мирном — сельхозздание и автомобиль. В Краматорске повреждены пятиэтажка, 4 частных дома и авто. В Черкасском повреждена инфраструктура. В Александровской общине повреждены 3 автомобиля. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 8 домов, в Алексеево-Дружковке ранены 5 человек. В Константиновке ранены 2 человека.



Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что за 15 декабря российские обстрелы привели к ранениям 12-ти мирных жителей Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»