Армия РФ массированно атаковала населенные пункты Донетчины, есть повреждения

16 декабря 2025, 10:55

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 15 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары попали три района:

Покровский район. В Новофедоровке Криворожской общины поврежден дом

Краматорский район. В Лимане ранен человек, еще один — в Маяках Святогорской общины. В Славянске повреждены 3 частных дома, в Мирном — сельхозздание и автомобиль. В Краматорске повреждены пятиэтажка, 4 частных дома и авто. В Черкасском повреждена инфраструктура. В Александровской общине повреждены 3 автомобиля. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 8 домов, в Алексеево-Дружковке ранены 5 человек. В Константиновке ранены 2 человека.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.

Ранее мы писали, что за 15 декабря российские обстрелы привели к ранениям 12-ти мирных жителей Донецкой области

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

