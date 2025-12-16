Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области
16 декабря 2025, 13:00

ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области

ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области

Силы специальных операций Вооружённых сил Украины нанесли результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-27 «Ураган» и личному составу российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщило Командование ССО ВСУ.

По официальной информации, в ночь на 16 декабря подразделения ССО провели серию точечных атак с применением ударных беспилотников FP-2. В населённом пункте Благодатное украинские бойцы поразили место хранения РСЗО «Ураган», а также локацию размещения экипажей этих систем.

Кроме того, в районе Покровска был нанесён удар по месту сосредоточения личного состава противника, что привело к потерям среди российских военных.

В командовании отмечают, что Силы специальных операций и дальше применяют асимметричные методы ведения боевых действий, направленные на подрыв наступательного потенциала армии РФ и дезорганизацию её тыловой инфраструктуры.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Покровск Благодатное
Прочее
РСЗО «Ураган» Удар FP-2 по технике РФ
Организации
ССО ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
все новости
13:05
Польша отказывается от спецпомощи для украинцев после почти четырех лет войны
13:00
ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
11:50
В Донецкой области на подконтрольной территории нет света
11:31
FPV-дрон ВСУ влетел в грузовик с солдатами РФ под Купянском
11:03
СБУ нашла пистолет, из которого был убит Андрей Парубий
10:55
Армия РФ массированно атаковала населенные пункты Донетчины, есть повреждения
10:50
«Герани» ударили по ферме на Черниговщине: погибли коровы
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
10:31
Оккупанты вечером сбросили авиабомбы по Краматорску, много повреждений
10:20
Россия массово оснащает ударные дроны «Молния» терминалами Starlink
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
09:33
Силы ПВО сбили 57 БПЛА из 69
09:10
За сутки в Донецкой области ранены 12 мирных жителей: под ударом несколько городов
09:00
Морпехи уничтожают дронами штурмовиков РФ под Мирноградом
08:30
DeepState: армия РФ продвигается в Гуляйполе и Степногорске
08:00
В центре Купянска в окружении оказались более 30 военных РФ
07:00
Атака дрона по Запорожью: ранены люди, горела многоэтажка
22:53
ВСУ уничтожили колонну техники российской армии под Покровском
все новости
ВИДЕО
ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области
16 декабря, 13:00
Макет разрушенного Мариуполя в музее Мариупольского госуниверситете. Фото автора Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
16 декабря, 12:28
FPV-дрон ВСУ влетел в грузовик с солдатами РФ под Купянском FPV-дрон ВСУ влетел в грузовик с солдатами РФ под Купянском
16 декабря, 11:31
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
16 декабря, 10:32
Задержание подростка в Мариуполе. Кадр из видео ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
16 декабря, 09:35
Сброс боеприпаса на оккупанта под Мирноградом. Морпехи уничтожают дронами штурмовиков РФ под Мирноградом
16 декабря, 09:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор