ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области

Силы специальных операций Вооружённых сил Украины нанесли результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-27 «Ураган» и личному составу российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщило Командование ССО ВСУ.



По официальной информации, в ночь на 16 декабря подразделения ССО провели серию точечных атак с применением ударных беспилотников FP-2. В населённом пункте Благодатное украинские бойцы поразили место хранения РСЗО «Ураган», а также локацию размещения экипажей этих систем.



Кроме того, в районе Покровска был нанесён удар по месту сосредоточения личного состава противника, что привело к потерям среди российских военных.



В командовании отмечают, что Силы специальных операций и дальше применяют асимметричные методы ведения боевых действий, направленные на подрыв наступательного потенциала армии РФ и дезорганизацию её тыловой инфраструктуры.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»