СБУ нашла пистолет, из которого был убит Андрей Парубий
16 декабря 2025, 11:03

Следователи Службы безопасности Украины получили новые неопровержимые доказательства по делу об убийстве народного депутата Украины Андрей Парубий.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый лично выполнил заказ российских спецслужб на ликвидацию парламентария. Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова с глушителем.

Именно это оружие правоохранители разыскали в рамках расследования резонансного убийства.
Пистолет находился в специально оборудованном тайнике, который злоумышленник обустроил уже после совершения преступления.

По результатам баллистических и криминалистических экспертиз подтверждено: смертельный выстрел по политику был произведен именно из этого оружия. Кроме того, на пистолете обнаружены следы ДНК киллера.

Также следствие получило видеозапись, на которой зафиксировано, как исполнитель оборудует схрон с оружием в лесистой местности и «отчитывается» об этом своему куратору из РФ. По предварительным данным, обнаруженный пистолет планировалось использовать и для других заказных убийств на территории Украины.

Ведомство напоминает, что после убийства Парубия киллер попытался скрыться за границей, однако был задержан сотрудниками СБУ совместно с Нацполицией в Хмельницкой области. Оттуда он намеревался нелегально попасть в соседнюю страну.

Фото: СБУ

Ранее «Новости Донбасса» писали, что подозреваемый в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия действовал по заказу спецслужб РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Прочее
убийство Парубия
