Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении

Российская бронемашина в тылу на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Недавно экипажи отряда специального назначения Lasar's Group НГУ успешно реализовали спецоперацию по поражению российской техники на Лиманском направлении. Об этом сообщили в подразделении.



Украинские бойцы нанесли удары по 14 бронемашинам, которые оккупанты прятали в тылу и готовили к применению в штурмах. Цели обнаружили экипажи аэроразведки Lasar's Group, после чего тяжелые бомберы ударили по бронетехнике. В результате уничтожена одна ББМ, еще 13 – подбиты.



«Технику противник недавно переместил в новый район дислокации. Для нее начали копать капониры, чтобы в дальнейшем оборудовать закрытые гаражи. Однако «Лазари» отработали до завершения инженерных работ. Враг, вероятно, планировал использовать технику для усиления атак на Лиманском направлении. И благодаря спецоперации Lasar's Group наступательный потенциал агрессора на этом участке фронта удалось снизить», – отметили в подразделении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко