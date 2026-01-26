Российский беспилотник БМ-35 на Starlink впервые долетел до Днепра

Фрагменты российского БПЛА после падения.

Российский беспилотник БМ-35 с системой управления через Starlink впервые достиг района города Днепр. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов.



По его словам, речь идет о принципиально новом типе дрона по сравнению с ранее применявшимися «Молниями». БМ-35 является топливным БПЛА, способным преодолевать расстояние до 500 километров, что существенно расширяет радиус потенциальных ударов.



«В отличие от электрических дронов, этот аппарат имеет значительно большую дальность полета. Проблема использования Starlink противником становится все более актуальной», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в районе Кропивницкого российские силы уже применяли ударные беспилотники с ручным управлением для атак на вертолеты, что может свидетельствовать о масштабировании новой тактики применения дронов.