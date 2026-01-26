«Город-призрак на грани существования»: украинские военные показали, как выглядит «до и после» Константиновка

Константиновка. Фото: кадр из видео

Константиновка на Донетчине – «город-призрак», который находится на грани своего существования. Об этом заявили в подразделении беспилотных авиационных систем «Феникс» ГПСУ, опубликовав кадры города до и после начала полномасштабной войны.



По словам бойцов, подразделение ежедневно находится в побитой российскими авиацией и дронами Константиновке и снимает на камеры своих телефонов и БПЛА преступление против человечности, которое происходит в отношении местного населения со стороны российских военных.



«Пустые выбитые окна, разрушенные целые секции многоэтажных домов, безлюдные улицы, сожженные автомобили и магазины, оставленные и одичавшие домашние животные. К сожалению, сейчас именно таким выглядит город в глазах наших пилотов. Когда-то здесь жили десятки тысяч счастливых людей, ныне выживают несколько тысяч местных жителей», – отметили в «Фениксе».

Напомним, что российские войска атакуют машины в Дружковке и пешеходов в Константиновке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко