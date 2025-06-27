«Нас местные не забьют?» — пленные россияне восстанавливают разрушенный Изюм

За три года полномасштабной войны и шесть месяцев оккупации российская армия практически стерла Изюм в Харьковской области с лица земли.



Теперь под контролем бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады российские военнопленные помогают восстанавливать то, что ранее сами разрушили, сообщается в официальном Telegram-канале 3-й ОШБр.



Как выяснилось, говорится в сообщении, участие в ремонтных работах нравится им куда больше, чем участие в боевых действиях. Один из эпизодов — восстановление дома жительницы Изюма, разрушенного в результате вторжения.



Российские военнопленные считают, что жить в украинском плену лучше, чем служить в армии РФ.



Из документального фильма 3-й ОШБр следует, что оказавшись в «строительной бригаде», пленные оккупанты все еще верят в добрососедские отношения.