ЗСУ завдали удару по артбригаді у Вільному Донецької області та знищили «Панцирь-С1» у Криму

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження одразу кількох важливих цілей противника на півдні Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

За підтвердженими даними, під удар потрапив нафтовий термінал «Таманьнефтегаз», розташований у районі селища Волна Краснодарського краю. На території об'єкту зафіксовано пожежу.



На тимчасово окупованій території Криму в районі селища Кача успішно уражений зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1», який використовувався противником для протиповітряної оборони.

Як зазначають у Генштабі, у районі Вільного Донецької області було уражено ремонтний підрозділ артилерійської бригади ЗС РФ. А в районі Любимівки Запорізької області зафіксовано влучання по місцю зосередження живої сили окупантів.

Інформація про втрати противника та підсумкові збитки продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, у грудні 2025 року ЗСУ завдавали удару по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї. Тоді пошкодження отримали трубопровід, два причали та як мінімум два судна.



Також зафіксовано спалах на площі понад 1 тисячу квадратних метрів, включаючи пожежу у зоні резервуарного парку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»