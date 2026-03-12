Краматорськ увійшов до п'ятірки міст із найбільшою релокацією б'юті-бізнесу

Ілюстративне фото

Краматорськ Донецької області опинився серед п'яти українських міст, звідки найчастіше переїжджає бізнес, пов'язаний із індустрією краси. Про це повідомляє Forbes із посиланням на дослідження аналітичного відділу маркетплейсу Barb.ua.



Аналітики Barb.ua вивчили понад 600 профілів майстрів та салонів краси, які релокувались усередині України з початку повномасштабної війни та до 2026 року. До аналізу включили лише ті анкети підприємців, які залишалися активними після переїзду.

За даними дослідження, більшість представників б'юті-індустрії змогли продовжити роботу на новому місці. Так, 84,1% релокованих фахівців та салонів, як і раніше, обслуговують клієнтів. Близько 16% згодом відключили свої профілі на платформі або вказали статус не працюю.

Моніторинг показав, що основний потік релокації припав на схід та південь країни. Найбільшим донором підприємців виявився Харків — із цього міста переїхали 56 б'юті-бізнесів. До п'ятірки міст із найбільшим відтоком також увійшли Миколаїв (26), Запоріжжя (22), Херсон (18) та Краматорськ (16).

Головним центром тяжіння для релокованих підприємців стала столиця. До Києва перебралися 168 майстрів та салонів. На другому місці за кількістю бізнесів, що переїхали, опинилася Одеса — 41, далі йдуть Дніпро — 31 і Львів — 25.

Дослідники також зафіксували тенденцію до субурбанізації столичного ринку послуг. Частина майстрів вважає за краще відкривати кабінети та студії не в самому Києві, а в найближчих передмістях, де активно будуються нові житлові комплекси.



Серед найпопулярніших напрямків — Софіївська Борщагівка, Вишневе та Ірпінь. Як зазначається у дослідженні, підприємці йдуть за міграцією платоспроможних клієнтів до приміських районів, одночасно знижуючи витрати на оренду комерційних приміщень.

Окремо аналітики звернули увагу на відмінності мобільності різних форматів бізнесу. Приватні фахівці переїжджають майже у вісім разів частіше, ніж повноцінні салони чи клініки, для яких транспортування обладнання значно складніше. Найбільш мобільними виявилися майстри манікюру та перманентного макіяжу.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»