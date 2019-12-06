В Кремле поделились ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

На встречу «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РБК.



По словам Пескова, у Путина «настрой серьезный», а ожидание одно — способствовать урегулированию, конфликта, который он назвал «внутриукраинским». Представитель Кремля также подчеркнул, что нужно не допустить попытки «размыть» Минские соглашения.



Песков отметил, что в ходе саммита Путин проведет двусторонние встречи с другими лидерами «четверки» — президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



На вопрос, могут ли помешать «нормандской» встрече проходящие в Париже митинги, пресс-секретарь Путина отметил, что их опасность для мероприятия преувеличена. Он выразил уверенность в том, что власти Франции обеспечат необходимые условия для переговоров мировых лидеров.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Владимир Зеленский назвал основными целями Украины на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и полное прекращение огня на Донбассе. Также он рассчитывает обсудить передачу Россией контроля над донбасским участком границы и проведение местных выборов на Донбассе после их возвращения под контроль Украины.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва в российско-украинских отношениях по итогам «нормандского» саммита ждать не стоит.



Пятый президент Петр Порошенко посоветовал Зеленскому не оставаться с Путиным один на один и не поддаваться на его «КГБ-шные манипуляции».