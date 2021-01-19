В ТКГ снова не смогли разблокировать работу КПВВ в Счастье и Золотом

Во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) сторонам не удалось разблокировать пропуск через КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.



Как сообщила украинская сторона в ТКГ, одним из принципиальных вопросов работы гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию соприкосновения в районе КПВВ «Счастье».



Украинская сторона обратилась к координатору ОБСЕ в подгруппе послу Тони Фришу с просьбой поспособствовать определению точек разворота с помощью его коллеги — координатора подгруппы по безопасности, главы миссии СММ ОБСЕ посла Халита Чевика.



В свою очередь в поддерживаемой РФ группировке «ЛНР» заявили, что их представительница на переговорах Ольга Кобцева некое компромиссное предложение для разблокирования вопроса, которое украинская сторона якобы оказалась не готова обсуждать.

10 ноября Украина открыла КПВВ «Золотое» и «Счастье», но группировка «ЛНР» блокирует работу этих пунктов пропуска со своей стороны. Россия и подконтрольная ей «ЛНР» объясняют блокирование тем, что до сих пор не согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности движение автобуса.