В ТКГ снова не смогли разблокировать работу КПВВ в Счастье и Золотом

Во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) сторонам не удалось разблокировать пропуск через КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.
Как сообщила украинская сторона в ТКГ, одним из принципиальных вопросов работы гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию соприкосновения в районе КПВВ «Счастье».
Украинская сторона обратилась к координатору ОБСЕ в подгруппе послу Тони Фришу с просьбой поспособствовать определению точек разворота с помощью его коллеги — координатора подгруппы по безопасности, главы миссии СММ ОБСЕ посла Халита Чевика.
В свою очередь в поддерживаемой РФ группировке «ЛНР» заявили, что их представительница на переговорах Ольга Кобцева некое компромиссное предложение для разблокирования вопроса, которое украинская сторона якобы оказалась не готова обсуждать.
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10 ноября Украина открыла КПВВ «Золотое» и «Счастье», но группировка «ЛНР» блокирует работу этих пунктов пропуска со своей стороны. Россия и подконтрольная ей «ЛНР» объясняют блокирование тем, что до сих пор не согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности движение автобуса.