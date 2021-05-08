ГПСУ: За неделю через «Станицу Луганскую» проехали вдвое меньше людей

С начала текущей недели из семи контрольных пункта пропуска на Донбассе полноценно работали только два. Полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. КПВВ «Новотроицкое» под Донецком пропускал людей лишь дважды за неделю из-за правил, установленных группировкой «ДНР» на блокпосту «Еленовка».



В Госпогранслужбе Украины сообщают, что в контрольном пункте «Станица Луганская» пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился почти вдвое.



Всего за неделю в сторону Луганска проследовало 3 346 человек, а на контролируемую территорию — 3 400 человек.



На КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 114 человек и 30 авто в сторону Донецка, обратно — 122 человека и 36 авто.