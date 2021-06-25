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Лидеры ЕС отказались от предложения Франции и Германии провести саммит с Путиным

25 июня 2021, 11:02

Лидеры ЕС отказались от предложения Франции и Германии провести саммит с Путиным

Лидеры Европейского союза не достигли согласия относительно предложения Франции и Германии провести саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом. Об этом сообщает Reuters.

После встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первый с января 2014 года саммит ЕС с Путиным будет «диалогом для защиты наших интересов».

Но после переговоров вчерашним вечером на своей встрече в Брюсселе 27 лидеров ЕС не смогли договориться по такому саммиту, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в первые часы пятницы.

«Это было очень всестороннее обсуждение, и оно было нелегкое. Сегодня не была достигнута договоренность о немедленной встрече лидеров», — сказала она журналистам.

Саммиты ЕС с Россией прекратились после того, как Москва в марте 2014 года аннексировала Крым и Запад ввел санкции.

Накануне канцлер Австрии Курц заявил, что поддерживает франко-германское предложение, но многие другие лидеры выступили против.

«Это была общая позиция многих лидеров» не менять позицию в отношении России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи. Ранее он сказал, что идея саммита похожа на «попытки привлечь медведя к охране горшка с медом».

Но лидеры ЕС вернулись к привычной позиции, предупреждая об усилении санкций против Москвы, если она продолжит то, что, по словам ЕС, является российской политикой дезинформации, кибератак и других нападений.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение встретило сопротивление некоторых стран Евросоюза, особенно трех стран Балтии и Польши.

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