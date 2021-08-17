ЦИК попросила Донецкую и Луганскую ОГА оценить возможность проведения выборов в прифронтовых районах

Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую облгосадминистрации по поводу оценки возможности проведения местных выборов в прифронтовых районах.



Рассматривается дата выборов 31 октября 2021 года, говорится в сообщении ЦИК.



«Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовке и проведении выборов. В такой ситуации решение о возможности / невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года)», – отмечают в ЦИК.



Как уточняется, если будет возможно организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года - комиссия должна принять решение о назначении выборов не позднее 21 августа.



ЦИК ожидает заключения от Донецкой и Луганской ОГА не позднее 18 часов 19 августа.

11 мая суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.