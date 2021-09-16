«ДНР»: 529 заболевших и 39 умерших от ковида за сутки

За минувшие сутки, 15 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 529 случаев коронавируса. Кроме того, 250 человек выздоровели, а 39 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 61 400 заболевших ковидом. Из них уже выписали 49 251 пациента, а 4 520 человек умерли.



Продолжают болеть 7 629 пациентов.



Также за сутки в ОРДО выявили 263 заболевших пневмониями, из них госпитализирован 181 человек. Всего на лечении находится 2 791 пациент с пневмониями, из них 978 на кислородной поддержке (+91 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.