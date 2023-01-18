Бахмут: Залишилося близько 5% мирного населення

У Бахмуті, який продовжують штурмувати російські війська, залишається близько п'яти відсотків мирного населення. Про це повідомив представник 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Ярослав Ніколін в ефірі телемарафону.



За його словами, мирні жителі, які залишилися в Бахмуті, гинуть щодня внаслідок обстрілу армії Росії. Також військовий розповів про евакуацію постраждалих цивільних.



«Недавно евакуювали цивільних, одній жінці відірвало ногу. Але їх евакуювали до лікарні», — додав Ніколін.



Ніколін уточнив, що частина жителів, які не покинули Бахмут, підтримує країну-агресора, але частина залишається на боці України, люди пропонують свою допомогу.



Військовий зазначив, що окупанти мають незначні успіхи на північному та південному напрямках — їм вдалося просунутися не більше ніж на 200-300 метрів. Загалом ситуація у Бахмуті стабільна: російська армія намагається взяти в оперативне оточення Бахмут, але українські військові продовжують утримувати позиції.





Російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку.



На Бахмутському напрямі тривають тяжкі бої.



Прикордонники вибили взвод російських окупантів із Бахмута Бахмута Донецької області.