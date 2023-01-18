Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Бахмут: Осталось около 5% мирного населения

18 января 2023, 17:30

Бахмут: Осталось около 5% мирного населения

В Бахмуте, который продолжают штурмовать российские войска, остается около пяти процентов мирного населения. Об этом сообщил представитель 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Николин в эфире телемарафона.

По его словам, мирные жители, оставшиеся в Бахмуте, гибнут каждый день вследствие обстрелов армии России. Также военный рассказал об эвакуации пострадавших гражданских.

«‎Недавно эвакуировали гражданских, одной женщине оторвало ногу. Но их эвакуировали в больницу»‎, — добавил Николин.

Николин уточнил, что часть жителей, не покинувших Бахмут, поддерживает страну-агрессора, но часть остается на стороне Украины, люди предлагают свою помощь.

Военный отметил, что оккупанты имеют незначительные успехи на северном и южном направлениях — им удалось продвинуться не более чем на 200-300 метров. В целом ситуация в Бахмуте стабильная: российская армия взять в оперативное окружение Бахмут, но украинские военные продолжают удерживать позиции.

Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои.

Пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута Бахмута Донецкой области.

Еще по теме

Люди
Ярослав Николин
Места
Донецкая область Бахмут
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:00
Донецк и не только: В «ДНР» назвали города, где наибольшие проблемы с отоплением
16:23
В России арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве с Луганщины
13:54
В «ДНР» заявили, что вывезли из Соледара около 500 человек
13:01
Пушилин заявил, что в Соледаре взяты в плен воевавшие за ВСУ иностранцы
11:14
«ДНР»: В Горловке ранена женщина
23:35
Главные события в оккупации 17 января
18:33
Рынок «Азовский» в Мариуполе показали в сети
17:56
Коньяк и вино с таким же названием: Житель Горловки показал полки супермаркета
16:27
В «ДНР» заявили о гибели жителя поселка под Волновахой
16:26
В сети показали, как сейчас выглядит меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе
15:59
В группировке «ДНР» нашли «виновных» в обстреле ПТУ Макеевки — ГУР МОУ
15:58
«ДНР» и «ЛНР» опубликовали тарифы на связь после повышения
15:22
«ДНР» показала последствия ночного удара по гостинице в Волновахе
11:58
Правозащитники: Минимум 600 жителей Херсонщины стали жертвами насильственных похищений РФ
10:23
«ЛНР» собирается отдать украденные у ОБСЕ машины российским военным
все новости
18:38
Мы продвигаемся в вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - Гросси
18:25
В ГСЧС объяснили, почему сперва назвали неверное количество погибших в Броварах
18:00
Донецк и не только: В «ДНР» назвали города, где наибольшие проблемы с отоплением
17:54
Кабмин разрешил пересылку паспортов по почте на период войны
17:30
Бахмут: Осталось около 5% мирного населения
17:10
Жителя Донецкой области осудили на пять лет за проведение «референдума»
16:48
Почти 7% ветеранов являются переселенцами — Минсоцполитики
16:30
В Броварах упал вертолет рядом с детсадом: погибли 17 человек, включая руководство МВД
16:23
В России арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве с Луганщины
16:19
МАГАТЭ запустило постоянную миссию на Чернобыльской АЭС
16:14
В МИД Украины заявили, что РФ придется выполнять мирную формулу
15:49
Правительство назначило и.о. министра внутренних дел
15:37
На оккупированной части Запорожской области взорван склад БК армии РФ
15:36
Путин готовится к длительной войне против Украины, заявили в НАТО
15:32
Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область минометами
все новости
ВИДЕО
Место падения вертолета в Броварах. Фото: Национальная полиция В Броварах упал вертолет рядом с детсадом: погибли 17 человек, включая руководство МВД
18 января, 16:30
Лиман. Скриншот Ситуация в Святогорске и Лимане: Что происходит на севере Донецкой области
17 января, 23:36
Бахмут. Скриншот «Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами
17 января, 22:15

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама