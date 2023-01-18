Бахмут: Осталось около 5% мирного населения

В Бахмуте, который продолжают штурмовать российские войска, остается около пяти процентов мирного населения. Об этом сообщил представитель 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Николин в эфире телемарафона.



По его словам, мирные жители, оставшиеся в Бахмуте, гибнут каждый день вследствие обстрелов армии России. Также военный рассказал об эвакуации пострадавших гражданских.



«‎Недавно эвакуировали гражданских, одной женщине оторвало ногу. Но их эвакуировали в больницу»‎, — добавил Николин.



Николин уточнил, что часть жителей, не покинувших Бахмут, поддерживает страну-агрессора, но часть остается на стороне Украины, люди предлагают свою помощь.



Военный отметил, что оккупанты имеют незначительные успехи на северном и южном направлениях — им удалось продвинуться не более чем на 200-300 метров. В целом ситуация в Бахмуте стабильная: российская армия взять в оперативное окружение Бахмут, но украинские военные продолжают удерживать позиции.

Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку.



На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои.



Пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута Бахмута Донецкой области.