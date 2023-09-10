Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 вересня

Політика



Президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет великої дальності ATACMS. За його словами, рішення може бути ухвалене найближчим часом.



«Виборчі дільниці» у Каховці та Новій Каховці у захопленій РФ частині Херсонської області були закриті раніше встановленого часу — до 15:00, нібито через ракетну небезпеку.



На захопленій РФ частині Луганської області виборців на дільницях супроводжують поліцейські зі зброєю у руках.



Бойові дії



Двоє іноземних волонтерів гуманітарної організації Road to Relief загинули та ще двоє отримали поранення, потрапивши під обстріл в автомобілі біля міста Годин Яр Донецької області.



Силам оборони України вдалося просунутися ще близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного Запорізької області.



Внаслідок обстрілу захопленої російськими військами Макіївки поранено чоловіка.



Мирна мешканка Херсона постраждала внаслідок обстрілу міста російськими окупантами у неділю.



Українські військовослужбовці зайняли частину селища Опитне Донецької області.

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