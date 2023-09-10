Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 сентября

Политика



Президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS., пишет Financial Times со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена. По его словам, решение может быть принято в ближайшее время.



«Избирательные участки» в Каховке и Новой Каховке в захваченной РФ части Херсонской области были закрыты раньше установленного времени — до 15:00, якобы из-за ракетной опасности.



На захваченной РФ части Луганской области избирателей на участках сопровождают полицейские с оружием в руках.



Боевые действия



Двое иностранных волонтеров гуманитарной организации Road to Relief погибли и еще двое получили ранение, попав под обстрел в автомобиле возле города Часов Яр Донецкой области.



Силам обороны Украины удалось продвинуться еще на около 1,5 квадратных километров вблизи Роботиного Запорожской области.



В результате обстрела захваченной российскими войсками Макеевки ранен мужчина.



Мирная жительница Херсона пострадала вследствие обстрела города российскими оккупантами в воскресенье.



Украинские военнослужащие заняли часть поселка Опытное Донецкой области.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.