Нинішній рік стане вирішальним для України та її партнерів — Володимир Зеленський

Нинішній стане вирішальним не лише для України, яка протистоїть російській агресії, а й для Литви та партнерів України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із президентом Литви у Вільнюсі.

«Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав: для України, для Литви, для всіх наших партнерів. Ми разом маємо визначити, які саме нам рішення ухвалить у цей рік. Наша сила має це визначити, наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, на користь наших держав, культур та справедливого миру для нас усіх», — сказав президент.

Він додав, що все, що хоче Україна для себе, працюватиме на захист свободи та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія.

Крім того, Зеленський подякував Литві за підтримку України, наголосивши, що зброя, яку надала балтійська країна, з перших днів повномасштабної війни зупиняє агресора.

«Ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя, техніка, оборонні пакети, навчання наших воїнів, лідерство Литви у коаліції з розмінування. Все це надає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, про яку ми зараз домовилися. Не просто про допомогу, а про спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами, а також за іншими напрямками оборонного виробництва. Відповідні документи сьогодні укладено», — додав президент України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський із робочим візитом відвідає балтійські країни, зокрема Литву. Глава держави проведе низку важливих зустрічей із президентом, прем'єр-міністром, спікером Сейму Литви, представниками політичних сил, ЗМІ та українською громадою.