Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську

20 березня 2024, 23:16

Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську

Політика

 Папа Римський Франциск повторив свій заклик до переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході.

Суспільство

 Росія консолідує свій контроль над населенням на окупованих територіях України, вчиняючи масштабні порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Про це йдеться в доповіді ООН, яка ґрунтується на більш ніж 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками російської окупаційної влади.

Маріупольців, яких російські загарбники залишили без житла, не пускають до суду, повідомила Маріупольська міська рада. Зазначається, що мешканці демонтованих будинків по вулицям Нахімова, 82 та Миру, 75 звернулися до так званого суду «ДНР». Їхні будинки знесли, а на їхньому місці збудували іпотечне житло. Внаслідок цього люди залишилися на вулиці.

У Німеччині правоохоронці знайшли тіло переселенки з України 51-річної Марини Стеценко, яка зникла два тижні тому. Жінку, як і її 27-річну доньку, також убили.

Розгляд справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачують у створенні терористичної організації та зазіханні на територіальну цілісність України, вкотре «зависло». Після звільнення судді Київському районному суду Полтави не вдалося створити новий склад суддів для розгляду кримінального провадження.

У прифронтовому місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 790 цивільних. Місто зруйноване приблизно на 70%, проте до населеного пункту продовжують доставляти гуманітарну допомогу.

На деокупованих територіях Луганської області станом на 20 березня залишаються 61 цивільний, а також два представники військової адміністрації.

В Україні майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин чи тих, кого незаконно позбавили волі через повномасштабне вторгнення Росії.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в Маріуполі підліток 2010 року народження отримав мінно-вибухову травму лівої кисті руки під час розбору вибухонебезпечного предмета. У Горлівці внаслідок атаки безпілотника постраждали четверо співробітників «МНС ДНР» та водій таксі. Уточнюється, що під час цієї атаки також пошкоджено пожежний автомобіль та автоцистерну.

Внаслідок удару по Харкову загинули п'ятеро людей, ще дев'ять постраждали, пошкоджено 8-поверховий житловий будинок та виробничий цех у Холодногірському районі, пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.

У Луганську чоловік підірвав гранату Як пише прокремлівський телеграм-канал "Mash на Донбасі", він міг підірвати себе, коли зрозумів, що за ним женеться "поліція ЛНР". Зазначається, що цими днями цей чоловік кинув гранату в патрульних. Його оголосили у розшук.

Російська армія вдарила по селу Максимівка Донецької області, загинуло двоє людей.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:56
«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою
23:16
Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську
18:46
В окупованому Луганську стався вибух
18:06
Росія створила задушливу атмосферу страху на окупованих територіях України — доповідь ООН
15:58
Залишених без житла маріупольців окупанти не пускають до суду
13:53
До окупованого Джанкою продовжують прибувати російські солдати — АТЕШ
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
усі новини
23:56
«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою
23:27
Польща підтвердила присутність військових НАТО в Україні
23:16
Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську
22:45
Окупанти вдарили по цвинтарю у Костянтинівці Донецької області, зруйновано десятки могил
22:13
Для України перемогою у війні з Росією буде вихід з неї суверенною — Салліван
21:03
В Україні майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Офіс омбудсмена
20:48
Справа Нелі Штепи: Ексмеру Слов'янська ще не знайшли новий суд
20:40
Папа Римський знову закликав Україну домовлятися з Росією
20:20
У РФ визнали зупинку виробництва на кількох НПЗ через «інциденти» на заводах
19:47
У Харкові вже п'ятеро загиблих внаслідок ракетного удару окупантів
19:28
РФ дронами та артилерією атакувала Нікопольський район
18:59
Україна налагодила виробництво ракет дальністю понад 600 кілометрів — WP
18:46
В окупованому Луганську стався вибух
18:25
Українські дрони «вразили цілі» на аеродромі в російському Енгельсі — ЗМІ з посиланням на джерело в ГУР
18:06
Росія створила задушливу атмосферу страху на окупованих територіях України — доповідь ООН
17:42
У Німеччині виявили тіло ще однієї вбитої українки
17:28
Україна може виробляти 2 млн дронів на рік — Федоров
17:19
Росіяни влучили в приватний будинок в селі Вугледарської громади: під завалами знайшли тіла 2 чоловіків
16:42
Рятувальники опублікували фото з місця «прильоту» у Харкові
15:58
Залишених без житла маріупольців окупанти не пускають до суду
усі новини
ВІДЕО
Десятки могил виявилися зруйнованими внаслідок ракетного удару по цвинтарю у Костянтинівці. Фото: Телеграф Окупанти вдарили по цвинтарю у Костянтинівці Донецької області, зруйновано десятки могил
20 березня, 22:45
Наслідки вибуху у Луганську. Кадр із відео В окупованому Луганську стався вибух
20 березня, 18:46
«Білий Янгол» врятував пораненого старого у Красногорівці. Фото: кадр із виду У Красногорівці група «Білий Янгол» врятувала пораненого старого
20 березня, 15:30
Росія б'є авіабомбами ФАБ-500 по Бєлгородській області. Фото: кадр із відео Росія завдає ударів по Бєлгородській області авіабомбами ФАБ-500
20 березня, 14:35
Бєлгород потрапив під обстріл. Фото: Telegram-канал Shot Бєлгород РФ знову потрапив під обстріл: є жертви
20 березня, 11:59
Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку
20 березня, 11:37

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама