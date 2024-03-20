Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську

Політика



Папа Римський Франциск повторив свій заклик до переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході.



Суспільство



Росія консолідує свій контроль над населенням на окупованих територіях України, вчиняючи масштабні порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Про це йдеться в доповіді ООН, яка ґрунтується на більш ніж 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками російської окупаційної влади.



Маріупольців, яких російські загарбники залишили без житла, не пускають до суду, повідомила Маріупольська міська рада. Зазначається, що мешканці демонтованих будинків по вулицям Нахімова, 82 та Миру, 75 звернулися до так званого суду «ДНР». Їхні будинки знесли, а на їхньому місці збудували іпотечне житло. Внаслідок цього люди залишилися на вулиці.



У Німеччині правоохоронці знайшли тіло переселенки з України 51-річної Марини Стеценко, яка зникла два тижні тому. Жінку, як і її 27-річну доньку, також убили.



Розгляд справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачують у створенні терористичної організації та зазіханні на територіальну цілісність України, вкотре «зависло». Після звільнення судді Київському районному суду Полтави не вдалося створити новий склад суддів для розгляду кримінального провадження.



У прифронтовому місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 790 цивільних. Місто зруйноване приблизно на 70%, проте до населеного пункту продовжують доставляти гуманітарну допомогу.



На деокупованих територіях Луганської області станом на 20 березня залишаються 61 цивільний, а також два представники військової адміністрації.



В Україні майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин чи тих, кого незаконно позбавили волі через повномасштабне вторгнення Росії.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в Маріуполі підліток 2010 року народження отримав мінно-вибухову травму лівої кисті руки під час розбору вибухонебезпечного предмета. У Горлівці внаслідок атаки безпілотника постраждали четверо співробітників «МНС ДНР» та водій таксі. Уточнюється, що під час цієї атаки також пошкоджено пожежний автомобіль та автоцистерну.



Внаслідок удару по Харкову загинули п'ятеро людей, ще дев'ять постраждали, пошкоджено 8-поверховий житловий будинок та виробничий цех у Холодногірському районі, пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.



У Луганську чоловік підірвав гранату Як пише прокремлівський телеграм-канал "Mash на Донбасі", він міг підірвати себе, коли зрозумів, що за ним женеться "поліція ЛНР". Зазначається, що цими днями цей чоловік кинув гранату в патрульних. Його оголосили у розшук.



Російська армія вдарила по селу Максимівка Донецької області, загинуло двоє людей.



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