Главное за день: Папа Римский снова призывает к переговорам. Взрыв в Луганске

Политика



Папа Римский Франциск повторил свой призыв к переговорам с целью прекращения боевых действий в Украине и Ближнем Востоке.



Общество



Россия консолидирует свой контроль над населением на оккупированных территориях Украины, совершая масштабные нарушения международного гуманитарного права и прав человека. Об этом говорится в докладе ООН, который основывается на более чем 2300 интервью с жертвами и свидетелями российских оккупационных властей.



Мариупольцев, которых российские захватчики оставили без жилья, не пускают в суд, сообщил Мариупольский городской совет. Отмечается, что жители демонтированных домов по улицам Нахимова, 82 и Мира, 75 обратились в суд так называемой «ДНР». Их дома снесли, а на их месте построили ипотечное жилье. В результате люди остались на улице.



В Германии правоохранители нашли тело пропавшей две недели назад переселенки из Украины 51-летней Марины Стеценко. Женщину, как и ее 27-летнюю дочь, также убили.



Рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, в очередной раз «зависло». После увольнения судьи, Киевскому районному суду Полтавы не удалось создать новый состав судей для рассмотрения уголовного производства.



В прифронтовом городе Часов Яр Донецкой области до сих пор остаются 790 гражданских. Город разрушен примерно на 70%, однако в населенный пункт продолжают доставлять гуманитарную помощь.



На деоккупированных территориях Луганской области по состоянию на 20 марта остаются 61 гражданский, а также два представителя военной администрации.



В Украине почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах или теми, кого незаконно лишили свободы из-за полномасштабного вторжения России.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в Мариуполе подросток 2010 года рождения получил минно-взрывную травму левой кисти руки при разборе взрывоопасного предмета. В Горловке в результате атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников «МЧС ДНР» и водитель такси. Уточняется, что во время этой атаки также поврежден пожарный автомобиль и автоцистерна.



В результате удара по Харькову погибли пять человек, еще девять пострадали, повреждены 8-этажный жилой дом и производственный цех в Холодногорском районе, пожар охватил более 1000 квадратных метров.



В Луганске мужчина подорвал гранату. Как пишет прокремлевский телеграм-канал «Mash на Донбассе», он мог подорвать себя, когда понял, что за ним гонится «полиция ЛНР». Отмечается, что на днях этот мужчина кинул гранату в патрульных. Его объявили в розыск.



Российская армия ударила по селу Максимовка Донецкой области, погибли два человека.



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