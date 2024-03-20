В Германии обнаружили тело еще одной убитой украинки

Немецкая полиция после двух недель поисков обнаружила тело матери убитой украинки. Фото: Bild

В Германии правоохранители нашли тело пропавшей две недели назад переселенки из Украины 51-летней Марины Стеценко. Женщину, как и ее 27-летнюю дочь, также убили. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Тело Марины Стеценко обнаружили в озере вблизи села Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, ее также убили.

Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Злоумышленники заманили переселенцев из Украины, пообещав помочь им оформить документы в Германии.

Издание отмечает, что 27-летняя украинка Маргарита Разаз из Харькова, ее 51-летняя мама Марина и 5-недельная дочь Мия жили в приюте для беженцев в Баден-Вюртенберге. Они исчезли 2 недели назад. Через три дня после исчезновения тело молодой мамы обнаружил прохожий на военном пункте пропуска на реке. На теле обнаружили следы насильственной смерти.

Мать женщины и ее дочь не нашли, поэтому поиски продолжились. 15 марта стало известно, что правоохранители нашли младенца. Девочку обнаружили у посторонних людей — мужчины и женщины. Тест ДНК подтвердил, что найденный ребенок — дочь убитой украинки. По рассказам соседа, 44-летний подозреваемый еще в декабре рассказывал о том, что в их доме вскоре появится маленькая дочь. При этом его жена из России не выглядела беременной.

Бабушку похищенной девочки, 51-летнюю Марину Стеценко, тогда объявили пропавшей без вести.