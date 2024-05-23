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Зеленський: Ми знаємо про плани Кремля

23 травня 2024, 20:00

Зеленський: Ми знаємо про плани Кремля

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За підсумком спілкування з військовими та розвідкою Зеленський повідомив: Кремль намагається відтягнути сили України у різні напрямки, щоб просунутися на Донбасі.

«Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати», — повідомив президент за підсумком доповіді головкому ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський також повідомив, що на Ставці було заслухано доповідь міністра оборони Рустема Умерова щодо забезпечення армії всім необхідним, зокрема про графіки надходження зброї «з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів».

«Онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнекі. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина», — зазначив президент.

Також Зеленський повідомив про доповіді розвідок. За його словами, окрім планів на полі бою Росія хоче зірвати Саміт світу, який у червні відбудеться у Швейцарії.

«Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час», — зазначив глава держави.

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