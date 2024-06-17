Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири

Політика



Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що у разі відмови України від запропонованих Володимиром Путіним умов «миру», наступні умови будуть жорсткішими.



Суспільство



Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок із футбольного матчу Чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Румунії. У мережі розповсюджують фотоколаж, у якому нібито є прапора угруповання «ДНР» на трибунах уболівальників збірної Румунії. «Новини Донбасу» зіставили знімок із трансляцією матчу та дійшли висновку, що прапор псевдореспубліки доданий у графічному редакторі.



В окупованому Маріуполі підліток знайшов захований вдома його батьком РПГ-22 та зробив постріл. Постраждали дівчатка 2009 та 2012 років народження та хлопчик 2014 року народження.



Російські окупанти у тимчасово захопленому Сєверодонецьку Луганської області займають порожні квартири.



Бойові дії



РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали 22 людини, серед них троє дітей, одна дитина госпіталізована.



На Харківщині бригада медиків екстреної служби допомоги потрапила під обстріл росіян. Внаслідок удару також постраждала вагітна жінка, дитина та чоловік.



Увечері в неділю війська РФ скинули на Селидове Донецької області авіабомбу ФАБ-500. Одна людина поранена, пошкоджені три приватні житлові будинки, адмінбудівля та приміщення приватних підприємств. Вранці російські військові атакували дроном-камікадзе автомобіль в Осокорівці, водій загинув.



У Бєлгородській області РФ під час обстрілу в селі Гора-Поділ постраждали троє мирних жителів.



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