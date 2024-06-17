Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири

17 червня 2024, 23:30

Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири

Політика

 Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що у разі відмови України від запропонованих Володимиром Путіним умов «миру», наступні умови будуть жорсткішими.

Суспільство

 Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок із футбольного матчу Чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Румунії. У мережі розповсюджують фотоколаж, у якому нібито є прапора угруповання «ДНР» на трибунах уболівальників збірної Румунії. «Новини Донбасу» зіставили знімок із трансляцією матчу та дійшли висновку, що прапор псевдореспубліки доданий у графічному редакторі.

В окупованому Маріуполі підліток знайшов захований вдома його батьком РПГ-22 та зробив постріл. Постраждали дівчатка 2009 та 2012 років народження та хлопчик 2014 року народження.

Російські окупанти у тимчасово захопленому Сєверодонецьку Луганської області займають порожні квартири.

Бойові дії

 РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали 22 людини, серед них троє дітей, одна дитина госпіталізована.

На Харківщині бригада медиків екстреної служби допомоги потрапила під обстріл росіян. Внаслідок удару також постраждала вагітна жінка, дитина та чоловік.

Увечері в неділю війська РФ скинули на Селидове Донецької області авіабомбу ФАБ-500. Одна людина поранена, пошкоджені три приватні житлові будинки, адмінбудівля та приміщення приватних підприємств. Вранці російські військові атакували дроном-камікадзе автомобіль в Осокорівці, водій загинув.

У Бєлгородській області РФ під час обстрілу в селі Гора-Поділ постраждали троє мирних жителів.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
13:50
Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик
12:58
В окупованому Сєверодонецьку порожні квартири займають підрядники з Росії
11:55
Зв відмови Києва від пропозицій Путіна нові умови будуть жорсткішими — очільник СЗР Росії
11:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:41
Внаслідок обстрілу Донецька постраждала місцева жителька
08:47
Росіяни атакували Селидове авіабомбою ФАБ-500: у місті є проблеми з мобільним зв'язком
07:30
Вночі росіяни обстріляли Харків: є пошкодження
23:00
Головне за день: Підсумки Cаміту миру. Де просунулися українські сили
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:43
На окупованій Луганщині загарбники облаштували військовий полігон
23:18
Найголовніше за день: 3500 бомб проти України. Ситуація із відключеннями світла
12:38
В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина
23:30
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
23:19
Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового
17:53
У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ
14:42
Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України
усі новини
23:40
Ситуація на фронті: найскладніше — на Покровському напрямку Донецької області
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
22:26
«Рупор пропаганди Кремля»: СБУ повідомила про підозру кримському продюсеру
22:00
У Полтавському районі зросла кількість постраждалих від російського удару
21:10
У липні уряд презентує стратегію реінтеграції окупованих територій
20:10
Графік подачі електроенергії у вівторок буде жорсткішим: причини
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:52
Україна поступилася Румунії у першому матчі Євро-2024
17:50
Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села у Бєлгородській області
17:11
У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
16:43
В Україні запустили в експлуатацію першу мобільну електростанцію
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
15:51
Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
15:21
«Білі янголи» евакуювали шістьох людей з Авдіївського напрямку
14:58
У Німеччині пропонують позбавити українців соціальної допомоги та перевести на меншу допомогу для біженців
14:56
Підшукував клієнтів на Донеччині та пропонував виїхати до Угорщини: СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми»
14:54
РФ вдень вдарила по Полтавщині: є постраждалі, понад 50 тисяч споживачів без світла
14:41
СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни
13:52
На Донеччині український військовий узяв у полон чотирьох російських окупантів — Сирський
усі новини
ВІДЕО
Олещук показав бойову роботу українських льотчиків. Фото: скрін з відео У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17 червня, 17:11
ЗСУ захопили «танк-черепаху» росіян. Фото: «Хортиця» Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
17 червня, 15:51
СБУ ліквідувала 1006 танків армії РФ Фото: скрін з відео СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни
17 червня, 14:41
У російському Бєлгороді виникла сильна пожежа на складі. Фото: Жесть Белгород/Telegram У Бєлгороді горить склад: українські канали припускають «приліт» у склад БК
17 червня, 12:59
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Фото: News У Румунії автобус з українськими дітьми потрапив в аварію: є постраждалі
17 червня, 12:18
Зеленський назвав умови України для переговорів із Росією. Фото: ОП За якої умови Україна буде готова до переговорів з РФ: відповідь Зеленського
16 червня, 17:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір