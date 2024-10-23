КНДР надала РФ солдатів та зброю в обмін на ядерні технології

В обмін КНДР попросила у Москви технології для тактичної ядерної зброї. Фото: AP

КНДР направила російській армії ракети та людей для війни проти України, а в обмін Москва попросила Пхеньяна технології для тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє The Economist з посиланням на коментар керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.



За його словами, війська РФ проходять підготовку на чотирьох полігонах у Хабаровському краї та його околицях на Далекому Сході Росії. Зазначається, що до складу військ входять не менше 500 офіцерів і три генерали.



Буданов нагадав, що Північна Корея ще у 2022 році постачала Росії снаряди, а та, своєю чергою, передавала кілька балістичних ракет із пусковими установками.



Начальник ГУР заявив, що Північна Корея надає своїх солдатів та зброю не з благодійних мотивів. Розширення співробітництва є результатом договору, підписаного Путіним та Кім Чен Ином. Росія допомагає Північній Кореї обходити санкції та «зміцнювати» її ядерний потенціал. Зокрема, вона передає деякі технології для малопотужної тактичної ядерної зброї та систем запуску ракет на підводних човнах.





Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроект про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.



Крім того, всього в РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити до України.



Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.



Крім того, Буданов розповів, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила відправити на передову в Україну 12 тисяч солдатів, включно із підрозділом спеціального призначення.



Український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати із КНДР отримують спорядження. Зазначається, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Приморському краї РФ.



Також український генерал Кирило Буданов розповів, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії днями.