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КНДР предоставила РФ солдат и оружие в обмен на ядерные технологии

23 октября 2024, 10:33

КНДР предоставила РФ солдат и оружие в обмен на ядерные технологии

В обмен КНДР попросила у Москвы технологии для тактического ядерного оружия. Фото: AP В обмен КНДР попросила у Москвы технологии для тактического ядерного оружия. Фото: AP

КНДР направила российской армии ракеты и людей для войны против Украины, а в обмен Москва попросила у Пхеньяна технологии для тактического ядерного оружия. Об этом передает The Economist со ссылкой на комментарий руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

По его словам, войска РФ проходят подготовку на четырех полигонах в Хабаровском крае и его окрестностях на Дальнем Востоке России. Отмечается, что в состав войск входят не менее 500 офицеров и три генерала.

Буданов напомнил, что Северная Корея еще в 2022 году поставляла России снаряды, а та, в свою очередь, передавала несколько баллистических ракет с пусковыми установками.

Начальник ГУР заявил, что Северная Корея предоставляет своих солдат и оружие не из благотворительных мотивов. Расширение сотрудничества является результатом договора, подписанного Путиным и Ким Чен Ыном. Россия помогает Северной Корее обходить санкции и «укреплять» ее ядерный потенциал. В частности, она передает некоторые технологии для маломощного тактического ядерного оружия и систем запуска ракет на подводных лодках.



Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.

Кроме того, всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.

Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.

Кроме того, Буданов рассказал, что Российская Федерация готовит более 11 тысяч военных из Северной Кореи для войны в Украине. Сейчас они проходят подготовку, а к боевым действиям будут готовы в ноябре. Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР решила отправить на передовую в Украину 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения.

Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. Отмечается, что кадры сняты на Сергеевском полигоне в Приморском крае РФ. 

Также украинский генерал Кирилл Буданов рассказал, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России на днях

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