Зеленський повідомив, скільки авіабомб, дронів і ракет цього тижня Росія випустила по Україні

Наслідки атаки по Дружківці. Фото: ДСНС

Російські військовослужбовці за тиждень випустили по Україні понад 1200 авіаційних бомб і майже 750 БПЛА. Крім того, росіяни атакували за допомогою 10 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей», — зазначив він.



За словами Зеленського, російське військове виробництво тримається на трьох речах — це схеми обходу санкцій, без яких Росія не мала б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатню кількість наших далекобійних ракет і дронів.



Глава держави вкотре подякував партнерам, які посилюють санкції проти РФ.



«Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя», — резюмував президент.



Раніше ми писали, що Російська Федерація в ніч на 9 лютого запустила по Україні 151 дрон. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 70 БПЛА у 14 областях.