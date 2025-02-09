Зеленский сообщил, сколько авиабомб, дронов и ракет на этой неделе Россия выпустила по Украине

Последствия атаки по Дружковке. Фото: ГСЧС

Российские военнослужащие за неделю выпустили по Украине более 1200 авиационных бомб и почти 750 БПЛА. Кроме того, россияне атаковали с помощью 10 ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей», — отметил он.



По словам Зеленского, российское военное производство держится на трех вещах — это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов.



Глава государства в очередной раз поблагодарил партнеров, которые усиливают санкции против РФ.



«Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни», — резюмировал президент.



Ранее мы писали, что Российская Федерация в ночь на 9 февраля запустила по Украине 151 дрон. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 70 БПЛА в 14 областях.