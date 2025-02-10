Окупанти вдарили по селищу в Покровській громаді: поранена одна людина

Окупаційна армія РФ у понеділок, 10 лютого, завдала ударів по селищу Леонтовичі Покровської громади Донецької області. Відомо про одного пораненого. Про це повідомила прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє «Суспільне. Донбас».



За її словами, поранено 73-річного чоловіка.



«У чоловіка осколкове поранення та мінно-вибухова травма. Пошкоджено домоволодіння», — зазначила речник.



Поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.



Раніше ми писали, що кількість постраждалих 9 лютого внаслідок масованого удару по Донецькій області збільшилась до 17 осіб.