McDonald's на «Лук'янівській» відновив роботу після обстрілу. Фото: Forbes.ua

Ресторан McDonald's біля станції метро «Лук'янівська» в Києві знову відкрився після відновлення, яке тривало майже місяць. Заклад постраждав унаслідок російського ракетного удару, повідомляє Forbes із посиланням на пресслужбу McDonald's Ukraine.



За даними компанії, цього разу пошкодження були найбільш серйозними. Вибух пошкодив фасад і стелю ресторану, інтер'єр, касові апарати, монітори «Макдрайву», кухонне та холодильне обладнання. Крім того, постраждало приміщення тренінг-центру для співробітників на другому поверсі будівлі.



Це вже вп'яте, коли цей ресторан зазнає пошкоджень через російські атаки. Нагадаємо, вранці 18 січня російська армія завдала ракетного удару по Києву.

Унаслідок атаки в Шевченківському районі в житлових будинках вибило вікна, було пошкоджено скляні елементи входу на станцію метро «Лук'янівська». Тоді загинуло троє людей, а інформація про четвертого загиблого не підтвердилася.