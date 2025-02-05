Людина, яка влаштувала вибух біля ТЦК у Кам'янець-Подільському, загинула на місці

Біля ТЦК у Кам'янець-Подільському загинув цивільний, який і влаштував вибух. Фото: Kamianets PLUS

Людина, яка влаштувала вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янець-Подільському Хмельницької області, загинула на місці. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

«На КПП роти охорони Кам'янець-Подільського ТЦК та СП прибула невідома цивільна особа для передачі речей військовозобов'язаному, який, за її словами, перебував на території роти охорони», — пише канал Kamianets PLUS.

Зазначається, що під час передачі сумки з речами стався вибух невідомого вибухового пристрою.

«Внаслідок вибуху цивільна особа загинула на місці, військовослужбовець отримав поранення, його стан здоров'я задовільний», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що серед травмованих — двоє лікарів, військовослужбовець та жінка, яка є штатною працівницею закладу.

«У деяких із госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук та живота. Ті, хто перебуває у тяжкому стані, були направлені у відділення нейрохірургії для видалення уламків», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, близько 13:00 у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області пролунав вибух. Інцидент стався біля ТЦК. Місцеві канали повідомляли про одного загиблого та чотирьох поранених внаслідок вибуху.