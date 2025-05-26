ЗСУ завдали удару МіГ-29 по військах РФ у Козинці

Удар по позиціях ЗС РФ у Бєлгородській області. Фото: кадр із відео

Екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ за допомогою високоточних боєприпасів AASM HAMMER знищив місце зосередження російських військ у селі Козинка Бєлгородської області. Про це повідомили пілоти у своєму блозі «Соняшник».



Загалом за минулу добу втрати російських військ склали близько 1000 осіб. Також українські сили знищили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню і два засоби ППО.

Крім того, збито 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 53 ракети та 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.