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ЗСУ накрили касетним ударом окупантів у глибокому тилу

27 травня 2025, 13:48

ЗСУ накрили касетним ударом окупантів у глибокому тилу

Удар по скупченню окупантів. Фото: кадр із відео Удар по скупченню окупантів. Фото: кадр із відео

Збройні сили України завдали точного удару касетними боєприпасами по скупченню особового складу і техніки окупантів у глибокому тилу. Відео опублікував 14-й окремий полк безпілотної авіації.

На кадрах видно, як група російських військових і техніка зібралися в полі. За кілька миттєвостей по них завдано масованого удару — з характерним розсіюванням боєприпасів, що вказує на застосування касетного снаряда.

«Ворог нахабно почувався в глибокому тилу, але недовго — спільна операція операторів аеророзвідки 14-го полку та підрозділу реактивної артилерії швидко повернула його до реальності», — йдеться в повідомленні.

За даними з відео, удар, ймовірно, зачепив і ворожих операторів дронів, які запускали БПЛА з машин, припаркованих в епіцентрі удару.

Цей епізод підтверджує ефективність взаємодії української аеророзвідки та артилерії навіть у глибокому тилу противника.

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